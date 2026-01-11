Над двумя регионами России за утро уничтожили семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны утром уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, столько дронов уничтожили в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской области и три — над Курской.
В Минобороны сообщали, что средства ПВО за сутки уничтожили 130 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военнослужащие сбили две управляемые авиационные бомбы.
10 января в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении одной управляемой ракеты большой дальности «Нептун» и 70 украинских беспилотников самолетного типа.
Вечером того же дня средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки, которая продлилась три часа.
Ранее российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ.