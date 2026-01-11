Над двумя регионами России за утро уничтожили семь беспилотников

Минобороны: над Белгородской и Курской областями за пять часов сбили 7 дронов

Силы противовоздушной обороны утром уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, столько дронов уничтожили в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской области и три — над Курской.

В Минобороны сообщали, что средства ПВО за сутки уничтожили 130 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военнослужащие сбили две управляемые авиационные бомбы.

10 января в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении одной управляемой ракеты большой дальности «Нептун» и 70 украинских беспилотников самолетного типа.

Вечером того же дня средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки, которая продлилась три часа.

Ранее российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ.