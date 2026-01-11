Кимаковский: ВСУ уничтожили часть бойцов своего полка, приняв их за солдат ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по ошибке ликвидировали часть собственного 425-го отдельного штурмового полка, который выходил из Святопетровки Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, украинские военные приняли бойцов полка за армию противника.

«После того, как противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки, часть его сил была по ошибке уничтожена украинскими союзными силами, которые приняли их за российских бойцов», — сказал советник главы региона.

До этого Кимаковский заявил, что ВСУ вывели подразделения 425-го отдельного штурмового полка из населенного пункта Святопетровка в Запорожской области. По его словам, причиной ротации стала оперативная обстановка и большие потери полка на этом участке фронта.

В ноябре две диверсионные группы ВСУ по ошибке вступили в боестолкновение друг с другом при попытке проникновения в Купянск. В результате инцидента украинская армия потеряла пять человек, трое получили ранения.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что конфликт завершится, если руководство Украины побудет на фронте.