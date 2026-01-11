Размер шрифта
ВСУ вывели силы штурмового полка из Святопетровки

Кимаковский: ВСУ вывели штурмовой полк из Святопетровки в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели подразделения 425-го отдельного штурмового полка из населенного пункта Святопетровка в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки», — сказал он.

По словам Кимаковского, причиной вывода стала оперативная обстановка и большие потери полка на этом участке фронта.

11 января в российских силовых структурах заявили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с большими потерями выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, которые ранее атаковали Курскую область. По данным силовых структур, на вооружении полка были «ударные беспилотники «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс», которыми они атаковали Курскую область».

10 января сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили около десяти боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. По информации агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.

