В Минобороны РФ заявили о предотвращении контратаки ВСУ в районе Купянска

МО: ВС РФ пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска
РИА Новости

Группировка войск «Запад» пресекает попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) накопить средства для контратак в районе Купянска. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

До этого в ведомстве сообщили, что операторы дронов группировки «Запад» с начала года уничтожили до 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

6 января командир подразделения БПЛА с позывным «Круглый» заявил, что военные из «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой в Донецкой народной республике.

В середине декабря начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров сообщил об уничтожении группы колумбийских наемников в районе Купянска Харьковской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении 16 атак ВСУ на Купянск.
 
