В Пензенской области сбили три беспилотника

Мельниченко: над территорией Пензенской области уничтожены три беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Пензенской областью три беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Губернатор напомнил гражданам, что запрещена публикация любых материалов, в том числе фотографирование и видеосъемка, связанных с применением и местом падения беспилотных летательных аппаратов.

5 января стало известно, что средства ПВО министерства обороны России сбили дрон в Тульской области.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили третий беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону российской столицы.

Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России.

Ранее в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов.