Суд потребовал списать долг по кредиту вдове ветерана, оформленному до начала СВО

Верховный суд РФ вступился за вдову бойца СВО, с которой коллекторы требовали вернуть кредит, оформленный до февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщина обратилась в суд, она пожаловалась на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту. Из-за того, что заем был оформлен до февраля 2022 года, суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что данный случай не подпадает под закон о списании долгов для членов семьи погибших бойцов СВО.

С таким решением не согласился Верховный суд РФ. Он отменил решения предыдущих инстанций и отказал коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности.

До этого в Рязанской области суд лишил выплат и прав на льготы вдову участника специальной военной операции, который не успел с ней развестись. По словам его матери, сын женился сразу после начала спецоперации на Украине, а уже спустя шесть месяцев решил расторгнуть брак из-за измен благоверной, но не успел. 9 марта парень получил несовместимое с жизнью ранение на передовой. Суд не стал отменять развод.

