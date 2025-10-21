На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд потребовал списать долг по кредиту вдове ветерана, оформленному до начала СВО

Суд обязал списывать кредиты семьям погибших военных, оформленные до начала СВО
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд РФ вступился за вдову бойца СВО, с которой коллекторы требовали вернуть кредит, оформленный до февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщина обратилась в суд, она пожаловалась на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту. Из-за того, что заем был оформлен до февраля 2022 года, суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что данный случай не подпадает под закон о списании долгов для членов семьи погибших бойцов СВО.

С таким решением не согласился Верховный суд РФ. Он отменил решения предыдущих инстанций и отказал коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности.

До этого в Рязанской области суд лишил выплат и прав на льготы вдову участника специальной военной операции, который не успел с ней развестись. По словам его матери, сын женился сразу после начала спецоперации на Украине, а уже спустя шесть месяцев решил расторгнуть брак из-за измен благоверной, но не успел. 9 марта парень получил несовместимое с жизнью ранение на передовой. Суд не стал отменять развод.

Ранее мать участника СВО зарегистрировала у себя 102 мигрантов и попала под суд.

