В одной из областей Украины уничтожены позиции двух бригад и спецроты ВСУ

ТАСС: в Сумской области уничтожены позиции двух бригад и спецроты ВСУ
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиции двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и специальной роты 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) были уничтожены у Андреевки и Садков в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Ударами авиации и «Солнцепеков» уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады территориальной обороны и специальной роты 225-го ОШП в районах Андреевки и Садков», — отметил собеседник агентства.

6 декабря российские силовые структуры сообщили, что ВС России уничтожили пункт управления 15-го пограничного отряда Украины в Сумской области (граничит с Курской областью РФ).

3 декабря источник в российских силовых структурах сообщил о прибытии сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на позиции ВСУ в Сумской области. Особо тщательно проверяли руководство 225-го отдельного штурмового полка, который в том числе участвовал во вторжении в Курскую область.

Ранее ВСУ перебросили в Сумскую область расчеты БПЛА «Украинского легиона».

