Стало известно о переброске подразделений ВСУ в Сумскую область

ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область расчеты БПЛА «Украинского легиона»
Evgeniy Maloletka/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило расчеты БПЛА «Украинского легиона» в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, подразделение является полугражданским. Украинское командование наращивает число расчетов БПЛА в Сумской области, чтобы сдержать продвижение группировки войск «Север».

«Отмечена переброска расчетов БПЛА», — пояснил он.

29 ноября российские военнослужащие поразили военный аэродром, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157-ми районах.

Также 29 ноября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что базы корректировки и взлетные площадки беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены в Сумской области.

Ранее на видео попало уничтожение машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск.

