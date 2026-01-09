Жителей Львовской области после прилетов предупредили о новых угрозах

Во Львовской области на западе Украины при атаке поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом написал в Telegram-канале глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях и предупредил их о новых угрозах.

«Провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон в пределах нормы», — сообщил чиновник и добавил, что специалисты не обнаружили превышения количества вредных веществ в воздухе.

До этого сообщалось, что в расположенном на западе Украины Львове прогремело как минимум шесть взрывов.

По данным СМИ, удар пришелся и по городу Стрыю во Львовской области. Там пострадал объект критической инфраструктуры. Предварительно, в районе города произошел прилет «Орешника», а целью удара было газовое месторождение и подземное хранилище газа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее посольство США предупредило о риске массированной атаки на Украину.