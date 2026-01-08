Посольство США в Киеве предупредило о риске массированной атаки на Украину

Посольство США в Киеве предупредило о риске массированной атаки в ближайшие дни

Посольство США в Киеве распространило экстренное предупреждение о возможном массированном воздушном нападении на Украину в ближайшие несколько дней. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии.

В заявлении, опубликованном на сайте посольства, уточняется, что угроза распространяется на всю территорию страны. Гражданам США рекомендовано немедленно покинуть Украину, используя доступные коммерческие маршруты, и избегать скоплений людей.

8 января украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ночью Вооруженные силы РФ могут нанести массированный удар по объектам на территории Украины. По словам Зеленского, армия России может попытаться воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для атаки по Украине. Он призвал жителей страны 8 и 9 января следить за оповещениями о воздушной угрозе и своевременно спускаться в укрытие.

