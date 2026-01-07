Российские военные ударили по цехам производства БПЛА на Украине

Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении, также российские военные ударили по складам с боеприпасами, военным имуществом и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 140 регионах страны.

До этого в Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сообщении отмечается, что в рождественскую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника ВСУ над регионами РФ. По данным российского оборонного ведомства, в период с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

Ранее в России спрогнозировали рост рынка беспилотной авиации в стране.