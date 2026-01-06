Размер шрифта
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: женщина ранена при атаке ВСУ по частному сектору Токмакского округа
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали частный сектор Токмакского муниципального округа, в результате чего пострадала женщина 1964 года рождения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Ей оказывается медицинская помощь, состояние легкое, жизнь женщины вне опасности», — написал он.

По словам Балицкого, за минувшие сутки противник четыре раза атаковал населенные пункты региона. В частности, ударам подверглись Каменско-Днепровский и Васильевский муниципальные округа. Были повреждены частные домовладения и социальная инфраструктура, добавил губернатор.

До этого Балицкий предупредил, что в регионе возможны провокации со стороны Киева перед Рождеством. По его словам, в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, богослужений не будет.

Накануне Балицкий сообщал, что в результате атаки ВСУ по территории Каменско-Днепровского округа оказались повреждены жилой дом и легковая машина. Он добавил, что также были зафиксированы попытки атаки украинских военных на критическую инфраструктуру — линии электропередачи в указанном округе.

Ранее Балицкий передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина.

