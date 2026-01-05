Жилой дом был поврежден в результате атаки ВСУ в Запорожской области

Балицкий: жилой дом и машина повреждены в Запорожской области после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток подвергли обстрелу территорию Каменско-Днепровского округа Запорожской области, повреждены жилой дом и легковая машина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, у дома повреждены кровля, фасад, остекление. Люди при этом не пострадали.

Балицкий добавил, что также были установлены попытки атаки украинских военных на критическую инфраструктуру — линии электропередачи в Каменско-Днепровском муниципальном округе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). С 29 декабря по 4 января Вооруженные силы РФ установили контроль над пятью населенными пунктами – двумя в Харьковской области, двумя в Донецкой народной республике и одним в Запорожской области.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.