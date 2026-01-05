Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Жилой дом был поврежден в результате атаки ВСУ в Запорожской области

Балицкий: жилой дом и машина повреждены в Запорожской области после обстрела ВСУ
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток подвергли обстрелу территорию Каменско-Днепровского округа Запорожской области, повреждены жилой дом и легковая машина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, у дома повреждены кровля, фасад, остекление. Люди при этом не пострадали.

Балицкий добавил, что также были установлены попытки атаки украинских военных на критическую инфраструктуру — линии электропередачи в Каменско-Днепровском муниципальном округе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). С 29 декабря по 4 января Вооруженные силы РФ установили контроль над пятью населенными пунктами – двумя в Харьковской области, двумя в Донецкой народной республике и одним в Запорожской области.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563047_rnd_3",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+