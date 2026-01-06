Размер шрифта
Под Костромой из-за падения обломков БПЛА вспыхнула бывшая воинская часть

Под Костромой произошел пожар в бывшей воинской части после атаки БПЛА
Telegram-канал «Сергей Ситников»

На территории бывшей воинской части в Костромской области произошел пожар после падения обломков БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор Сергей Ситников.

На выездном совещании в городе Нее власти обсуждали вопросы ликвидации последствий налета беспилотников. Глава региона заслушал доклад о том, как организуется эвакуация пострадавших местных жителей.

«Даны поручения помочь оперативно утеплить оконные проемы в нейской больнице, где были повреждены стекла», — говорится в посте.

Чиновник добавил, что возгорание в бывшей воинской части потушили. Спецслужбы продолжают обследовать территорию, куда могли упасть обломки дронов. Доступ граждан туда ограничен. Полицейские патрулируют улицы.

До этого Ситников после атаки беспилотников в ночь на 6 января в Нейском районе распорядился обеспечить безопасность жизненно важных объектов региона. Губернатор поручил задействовать для этого дополнительные силы.

Ранее взрыв газа в многоэтажке Твери приняли за дрон.

