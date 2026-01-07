Российские военные уничтожили 106 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В рождественскую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника ВСУ над регионами РФ. По данным российского оборонного ведомства, в период с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

6 января в Минобороны сообщили, что над территорией России были уничтожены 360 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия.