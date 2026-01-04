Размер шрифта
Новости. Общество

В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ

Гладков: дроны ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области
Кадр из видео/Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух муниципалитетов в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара FPV-дрона множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног получил мужчина. Его доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате второй атаки повреждена еще одна машина.

Также повреждения от детонации БПЛА получили автомобили в городе Грайворон, было повреждено остекление в одном из частных домов.

В селе Глотово в результате обстрела повреждена линия электропередачи.

По словам Гладкова, в Борисовском округе в селе Березовка после атаки дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Пострадавший был доставлен в Борисовскую центральную республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

До этого глава региона сообщал, что в поселке Октябрьском Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю. В результате один человек не выжил, еще двое получили ранения.

Ранее более 100 БПЛА атаковали Россию.

