ВС РФ с начала года уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе

Операторы БПЛА «Запада» уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе
Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы дронов российской группировки войск «Запад» с начала года уничтожили до 70 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, ВСУ потеряли два танка (Т-72 и Т-64), две буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б», колесную самоходную гаубицу 2С22 «Богдана», самоходную артиллерийскую установку 2С1«Гвоздика», пушку-гаубицу Д-20, семь минометов, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus и «Буковель», восемь боевых бронированных машин (четыре «Козак», три американских Humvee и одну канадускую Senator), 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.

6 января командир подразделения БПЛА с позывным «Круглый» сообщил, что российские военные из «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой в Донецкой народной республике.

В середине декабря начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров сообщил об уничтожении группы колумбийских наемников в районе Купянска Харьковской области. По его словам, наемники из Латинской Америки были ликвидированы в результате слаженных действий расчетов войск беспилотных систем и артиллерии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили один миллион человек.

