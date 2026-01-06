В трех подконтрольных Киеву городах произошли взрывы

В Кривом Роге, Запорожье и Херсоне произошли взрывы

Взрывы прозвучали в понедельник в трех подконтрольных Киеву городах — Кривом Роге, Запорожье и Херсоне. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Сирены также работают в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Утром 6 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе поврежден энергетический объект в результате взрыва.

Днем ранее Вооруженные силы РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военным аэродромам.

Тогда же российские военнослужащие дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем после ударов с применением «Искандер-М» начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий».

Ранее в США сообщили о переходе СВО в войну за выживание России.