Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Российские военные уничтожили танк Leopard

Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ под Константиновкой
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные из «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

По его словам, танк был обнаружен расчетом разведывательных дронов, после чего к цели одновременно приступили две группы батальона. Он отметил, что бронемашина ВСУ была поражена несколькими заходами: возгорание произошло после третьего попадания, удар пришёлся в отсек танка, что привело к его полному уничтожению.

Leopard — основной боевой танк немецкого производства, разработанный компанией Krauss-Maffei Wegmann. Наиболее распространённой является версия Leopard 2, принятая на вооружение бундесвера в конце 1970-х годов и впоследствии модернизированная в различных вариантах.

До этого российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк с экипажем под Купянском. В министерстве обороны уточнили, что российские операторы БПЛА продолжают уничтожать украинскую технику в районе Нечволодовки.

Ранее в подполье сообщили об ударе по украинскому предприятию по сборке беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Банки блокируют перевод: почему так происходит и как этого избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+