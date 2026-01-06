Российские военные из «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

По его словам, танк был обнаружен расчетом разведывательных дронов, после чего к цели одновременно приступили две группы батальона. Он отметил, что бронемашина ВСУ была поражена несколькими заходами: возгорание произошло после третьего попадания, удар пришёлся в отсек танка, что привело к его полному уничтожению.

Leopard — основной боевой танк немецкого производства, разработанный компанией Krauss-Maffei Wegmann. Наиболее распространённой является версия Leopard 2, принятая на вооружение бундесвера в конце 1970-х годов и впоследствии модернизированная в различных вариантах.

До этого российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк с экипажем под Купянском. В министерстве обороны уточнили, что российские операторы БПЛА продолжают уничтожать украинскую технику в районе Нечволодовки.

Ранее в подполье сообщили об ударе по украинскому предприятию по сборке беспилотников.