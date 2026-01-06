Размер шрифта
Военкор Сладков предложил создать антиамериканский военный блок

Военкор Сладков призвал создать блок для противостояния США
Сладков плюс/YouTube

Российский военный корреспондент Александр Сладков предложил считает своевременным создать международный военный союз, направленный на противостояние политики Соединенных Штатов Америки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом он перечислил страны, которые могли бы войти в эту коалицию.

«Мне бы казалось своевременным и логичным объединение России, Китая, Ирана, Кубы, Северной Кореи в единый антиамериканский военный блок», — отметил он.

В своей публикации военкор не стал писать аргументы и дополнительные поводы в пользу создания такой организации.

5 января госдепартамент США на странице в соцсети X официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

В этот же день американский президент Дональд Трамп отметил, что ЕС нуждается в передаче Гренландии США, чтобы обеспечить свою оборону. Также он уверен, что Гренландия нужна для обороны самих США.

4 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что правительство Кубы может стать следующей целью американских властей после Венесуэлы. При этом он отказался раскрывать конкретные меры, которые может предпринять Вашингтон в отношении Гаваны. Рубио отметил, что «ни для кого не секрет», что США не являются сторонниками текущего кубинского правительства.

Ранее в Совфеде заинтересовались реакцией Европы на заявление США о Западном полушарии.

