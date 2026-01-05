Российские военные уничтожили беспилотник в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат в Тульской области. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский беспилотник», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждения инфраструктуры, по предварительной информации, не зафиксированы.

До этого мэр Москвы сообщил, что силы ПВО сбили третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы.

О двух других беспилотниках Собянин написал в 17:59 и в 18:06. Глава города также указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Минобороны России также сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, ликвидированных в период с 16:00 до 20:00 мск.

Ранее в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов.