Средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России

Российские системы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских беспилотников, атаковавших десять российских регионов. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«5 января текущего года, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбили 31 беспилотник. Также 11 БПЛА перехвачены над Ростовской областью, 3 – над Белгородской. По два беспилотника сбиты над Волгоградской, Рязанской и Московской областями (включая один, направлявшийся к Москве). По одному БПЛА уничтожено над территориями Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитых за месяц дронах.