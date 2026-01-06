Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: силы ПВО за 3 часа сбили 55 украинских дронов над регионами России
Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских беспилотников, атаковавших десять российских регионов. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«5 января текущего года, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбили 31 беспилотник. Также 11 БПЛА перехвачены над Ростовской областью, 3 – над Белгородской. По два беспилотника сбиты над Волгоградской, Рязанской и Московской областями (включая один, направлявшийся к Москве). По одному БПЛА уничтожено над территориями Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о сбитых за месяц дронах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566167_rnd_6",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+