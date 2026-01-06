Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Израиль нанес удары по югу Ливана

Израильская авиация нанесла три удара по югу Ливане
Amir Cohen/Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли три удара по югу Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

Атаке авиации подверглись высоты между между населенными пунктами Сарафанд и Тебна.

По данным источника агентства, третий удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в районе Сарафанда.

5 января пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильские войска начали новую серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана.

31 декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566239_rnd_6",
    "video_id": "record::4804d7bd-85c4-406d-a2c3-8d17f1f6893d"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+