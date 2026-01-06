Израиль нанес удары по югу Ливана

Израильская авиация нанесла три удара по югу Ливане

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли три удара по югу Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

Атаке авиации подверглись высоты между между населенными пунктами Сарафанд и Тебна.

По данным источника агентства, третий удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата по автомобилю в районе Сарафанда.

5 января пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильские войска начали новую серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана.

31 декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.