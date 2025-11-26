Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную контртеррористическую операцию на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

«В ночь на среду ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля начали действовать в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии (израильское название северной части Западного берега реки Иордан. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что армия Израиля не допустит «укоренения терроризма» на Западном берегу Иордана и принимает активные меры «для пресечения террора».

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС оповестило США о готовности вернуться к военным действиям в связи с истечением сроков соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Представители ХАМАС передали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру информацию о том, что по истечении сроков перемирия движение готово продолжить бои в связи с тем, что Израиль уже нарушает условия сделки в палестинском анклаве.

Ранее МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня.