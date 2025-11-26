На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ: Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную контртеррористическую операцию на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

«В ночь на среду ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля начали действовать в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии (израильское название северной части Западного берега реки Иордан. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что армия Израиля не допустит «укоренения терроризма» на Западном берегу Иордана и принимает активные меры «для пресечения террора».

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС оповестило США о готовности вернуться к военным действиям в связи с истечением сроков соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Представители ХАМАС передали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру информацию о том, что по истечении сроков перемирия движение готово продолжить бои в связи с тем, что Израиль уже нарушает условия сделки в палестинском анклаве.

Ранее МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня.

