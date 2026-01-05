В Липецкой области обломками БПЛА повреждены крыши частных домов

В Елецком округе Липецкой области обломками БПЛА повреждены крыши нескольких частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обломки также задели газовую трубу. В настоящее время повреждения газопровода устранены, и газоснабжение удалось восстановить.

«К сожалению, пострадала женщина. Она госпитализирована с осколочным ранением, ей оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал Артамонов.

Губернатор отметил: на месте падения работают оперативные службы.

При этом главе округа Олегу Семенихину поручили провести оценку ущерба и оказать жителям необходимую помощь.

5 января Артамонов сообщил, что в Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. По его словам, пострадала женщина. Ей диагностировали баротравму. Она госпитализирована, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи артиллерии по городу Каховка в Херсонской области. Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что в результате получил повреждения распределительный газопровод. Пострадавших нет.

Ранее ВС России ударили по объектам, которые использовались в интересах ВСУ.