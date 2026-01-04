Размер шрифта
В Запорожской области без электричества остаются более 16 тысяч абонентов

Около 16 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электричества
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Из-за локальных аварий на линиях электропередачи свыше 16 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Отключения затронули Бердянский, Куйбышевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также около трех тысяч абонентов в Мелитопольском городском округе», — написал губернатор.

Он отметил, что часть повреждений произошла в ночное время. На данный момент в регионе энергетики работают над восстановлением электроснабжения в ускоренном режиме, заявил Балицкий.

2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) не менее пяти раз обстреляли Запорожскую область. По словам губернатора, на тот момент в регионе без электричества оставались более 17 тысяч человек. Чиновник уточнил, что аварийная ситуация затронула жителей Михайловского и Васильевского муниципальных округов.

Ранее в Запорожской области ликвидировали группу подразделения украинских войск «Волки да Винчи».

