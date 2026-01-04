Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Силы ПВО сбили 41 БПЛА над Россией за три часа

МО РФ: ПВО уничтожила 41 украинский БПЛА над Россией за три часа
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили над территорией России 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«14 – над территорией Курской области, семь БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть – над территорией Рязанской области, по четыре – над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, два – над территорией Тверской области и один – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 41. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты столичных экстренных служб. В аэропортах московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Жуковский) из-за атак дронов задержано более 100 рейсов, а минимум 3 рейса были отменены. Как отмечается, в воздушных гаванях введены временные ограничения.

Ранее системы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ сразу на 14 регионов РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560641_rnd_0",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+