Силы ПВО сбили 41 БПЛА над Россией за три часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили над территорией России 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«14 – над территорией Курской области, семь БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть – над территорией Рязанской области, по четыре – над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, два – над территорией Тверской области и один – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 41. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты столичных экстренных служб. В аэропортах московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Жуковский) из-за атак дронов задержано более 100 рейсов, а минимум 3 рейса были отменены. Как отмечается, в воздушных гаванях введены временные ограничения.

Ранее системы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ сразу на 14 регионов РФ.