В российском регионе у дома нашли неразорвавшуюся часть беспилотника

В Туле после атаки ВСУ обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Туле после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудники Росгвардии обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, боевая часть БПЛА лежала около одного из домов на улице Свободы. Территорию оцепили сотрудники полиции. Жителей четырех многоквартирных домов, расположенных неподалеку от места ЧП, эвакуировали. Людей доставили в пункт временного размещения на базе Центра образования №27. После обезвреживания боевой части беспилотника жители смогут вернуться в свои квартиры, отметил Миляев.

Беспилотники также атаковали Тульскую область 2 января. По словам Дмитрия Миляева, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских БПЛА в регионе. Губернатор сообщил, что в Новомосковске в результате падения обломков дрона частично было повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. Повреждения остекленения в ряде домов и кровли зафиксировано в Узловом.

1 января над Тульской областью уничтожили 23 украинских беспилотника.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитых за месяц дронах.

