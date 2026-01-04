Размер шрифта
На подлете к Москве сбили 40-й беспилотник

Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 40-й летевший на Москву дрон
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также заявил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, число сбитых на подлете к городу беспилотников достигло 40.

На фоне атак дронов в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержано более 100 рейсов. По меньшей мере три рейса там отменено. В воздушных гаванях были введены временные ограничения.

Вечером в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 253 украинских БПЛА над регионами России. По данным ведомства, противник пытался атаковать сразу 14 регионов РФ в период с 13:00 до 20:00 мск. В министерстве уточнили, что для атаки были использованы беспилотники самолетного типа.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

