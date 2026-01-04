Размер шрифта
Еще четыре БПЛА пытались атаковать Москву

Собянин заявил об уничтожении 36 летевших на Москву беспилотников
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также он заявил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 19:05 мск Собянин заявил, что системы ПВО ликвидировали еще шесть беспилотников на подлете к Москве. Общее число атаковавших город БПЛА превысило 30. По словам мэра, в настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

На фоне атак дронов в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержано более 100 рейсов. По меньшей мере три рейса там отменено. В воздушных гаванях были введены временные ограничения.

Утром 4 января в Минобороны России сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. По информации ведомства, налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

