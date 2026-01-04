Размер шрифта
Число атаковавших Москву дронов превысило 30

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 32
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«ПВО Минобороны сбили четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 19:05 мск.

В 18:54 мск он сообщал об уничтожении двух других дронов. В обоих случаях мэр отмечал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву с 15:39 мск. К настоящему моменту Собянин рассказал о сбитии 32 дронов. Еще два БПЛА были уничтожены ночью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 210 беспилотников за сутки.

