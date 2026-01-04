Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

На подлете к Москве сбили 25-й БПЛА

Силы ПВО уничтожили 25 беспилотников, атаковавших Москву
Reuters

Силы противовоздушной обороны России сбили на подлете к Москве несколько беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву.», — написал Собянин в 18:04 мск.

Об уничтожении другого дрона он писал в 17:30 мск. В обоих случаях он отмечал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого сообщалось, что средства ПВО сбили 23 летевших на Москву беспилотника. Таким образом, теперь их число достигло 25.

Накануне вечером и ночью Москву попытались атаковать свыше 20 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559699_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+