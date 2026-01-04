На подлете к Москве сбили 25-й БПЛА

Силы противовоздушной обороны России сбили на подлете к Москве несколько беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву.», — написал Собянин в 18:04 мск.

Об уничтожении другого дрона он писал в 17:30 мск. В обоих случаях он отмечал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого сообщалось, что средства ПВО сбили 23 летевших на Москву беспилотника. Таким образом, теперь их число достигло 25.

Накануне вечером и ночью Москву попытались атаковать свыше 20 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.