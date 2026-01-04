Хинштейн сообщил о трагедии в курском приграничье, назвав ВСУ «беспощадными»

Хинштейн: мирный житель не выжил при атаке дрона ВСУ в Курской области

Мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, во время атаки украинского дрона в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Трагедия в приграничье <...> Никакие слова не помогут справиться с этой потерей», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, вражеский беспилотник атаковал деревню Новую Николаевку. В результате удара не выжил 55-летний мужчина. Хинштейн принес искренние соболезнования его родным и близким.

На фоне продолжающихся атак Вооруженных сил Украины Хинштейн призвал жителей Курской области быть осторожными, бдительными и беречь себя. Он отметил, что враг «жесток и беспощаден» и не оставляет «подлых попыток ранить мирных людей и разрушить инфраструктуру».

В конце декабря в Глушковском районе Курской области не удалось спасти мужчину после атаки Вооруженных сил Украины. По словам Хинштейна, враг сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы.

До этого гражданский автомобиль подорвался на мине в селе Марково Глушковского района Курской области, водитель не выжил. По предварительным данным, взрывное устройство сработало при наезде машины на него.

