В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку во двор дома

Губернатор Хинштейн: в Глушковском районе в результате удара ВСУ не выжил житель

В Глушковском районе Курской области не удалось спасти мужчину после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования близким мужчины. Информация о последствиях уточняется, добавил Хинштейн.

25 декабря Хинштейн сообщал, что один из жителей получил осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины в том же районе региона. По его словам, беспилотник ударил по 53-летнему мужчине, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. Местный житель получил осколочные ранения головы, рук и ног.

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор призвал жителей Курской области быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

