Вучич объявил о планах усилить военные мощности Сербии

Вучич объявил о планах удвоить военные мощности Сербии за полтора года
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Власти Сербии планируют за полтора года удвоить обороноспособность армии. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности с участием членов правительства и руководства силовых ведомств, передает РИА Новости.

«Мы значительно усилим наши военные возможности, за предстоящие 1,5 года, сказал бы, почти удвоим нашу обороноспособность», — отметил президент Сербии.

Также в стране намерены на 30% увеличить личный состав и на 100% огневую мощь с помощью национальной и иностранной военной продукции.

Президент отметил, что в военную промышленность Сербии планируется вложить дополнительные средства.

27 декабря Вучич анонсировал запуск производства БПЛА в стране. По его словам, это произойдет весной 2026 года.

Сербский лидер также сообщил, что страна в настоящее время закупает много БПЛА и дронов-камикадзе.

До этого Вучич заявил, что в Сербии до конца 2025 года будет восстановлена обязательная военная служба сроком на 75 дней.

Ранее Сербия договорилась о продлении поставок российского газа.

