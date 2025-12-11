На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сербия введет обязательную службу в армии до конца 2025 года

Вучич: Сербия до конца года введет обязательную службу в армии сроком на 75 дней
close
Reuters

В Сербии до конца 2025 года будет восстановлена обязательная военная служба сроком на 75 дней. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, пишет агентство Tanjug.

«Мы сделаем это быстро. В этом году начнется военная служба сроком на 75 дней, если не ошибаюсь», — сказал сербский лидер.

11 ноября Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является укрепление Военно-воздушных сил страны.

В начале ноября Вучич заявил о намерении возобновить и поддерживать экспорт боеприпасов. Он объяснил это решение экономической необходимостью и сохранением рабочих мест в своей стране. По словам Вучича, нейтральный Белград контролирует сделки, однако отдельные утечки вооружений в зоны боевых действий происходят. Ранее Служба внешней разведки России обвиняла Сербию в том, что ее боеприпасы использует украинская армия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский военкор предложил Вучичу «надеть трусы или снять крестик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами