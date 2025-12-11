Сербия введет обязательную службу в армии до конца 2025 года

Вучич: Сербия до конца года введет обязательную службу в армии сроком на 75 дней

В Сербии до конца 2025 года будет восстановлена обязательная военная служба сроком на 75 дней. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, пишет агентство Tanjug.

«Мы сделаем это быстро. В этом году начнется военная служба сроком на 75 дней, если не ошибаюсь», — сказал сербский лидер.

11 ноября Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. По словам президента, первоочередной задачей является укрепление Военно-воздушных сил страны.

В начале ноября Вучич заявил о намерении возобновить и поддерживать экспорт боеприпасов. Он объяснил это решение экономической необходимостью и сохранением рабочих мест в своей стране. По словам Вучича, нейтральный Белград контролирует сделки, однако отдельные утечки вооружений в зоны боевых действий происходят. Ранее Служба внешней разведки России обвиняла Сербию в том, что ее боеприпасы использует украинская армия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский военкор предложил Вучичу «надеть трусы или снять крестик».