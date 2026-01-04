Размер шрифта
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о серии взрывов
В подконтрольном украинским властям Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Подробности произошедшего не уточняются.

Отмечается, что в районах Херсонской области, находящихся под контролем Киева, воздушная тревога объявлена не была.

До этого в украинской столице произошли взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны, и попросил граждан оставаться в укрытиях.

Издание «Общественное. Новости» также сообщало об очередных взрывах в Харькове. Позднее мэр города Игорь Терехов рассказал, что в населенном пункте была повреждена теплоэлектроцентраль. Из-за этого в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением и отоплением. Воздушная тревога на тот момент действовала в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.

