SHOT: ВСУ нанесли авиаудар по своим же военным, укрывшимся в больнице в Купянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по своим же бойцам и наемникам, которые укрывались в больнице Купянска. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«В ходе безуспешных наступательных движений ВСУ часть наемников, которых украинское командование закинуло в самое пекло в Купянске, попытались спастись в больнице. По зданию был нанесен комбинированный удар. После прилетов оно почти полностью разрушилось», — сказано в посте.

По данным канала, в результате десятки военных и наемников были ликвидированы.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказал, что за сутки российские военные пресекли две попытки украинской армии прорваться в Купянск.

Он уточнил, что Вооруженные силы РФ отразили две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ.

В декабре министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.

Ранее Лавров заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 миллион человек.