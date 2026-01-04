Размер шрифта
Российские военные за сутки отразили две попытки прорыва в Купянск

МО: ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Anatolii Stepanov/Reuters

За сутки российские военные отразили две попытки Вооруженных сил Украины прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, его слова передает ТАСС.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сказал он.

В декабре министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.

По данным начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на 31 декабря, российская армия взяла под контроль около 950 квадратных километров территории Харьковской и Сумской областей и 32 населенных пункта, в том числе 14 в Харьковской области, самым крупным из них является город Волчанск.

Ранее Лавров заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 миллион человек.

