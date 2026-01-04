Размер шрифта
Батальон танковой бригады ВСУ отправили в штурмовики в Сумскую область

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Батальон механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) передан командованию егерской бригады, чтобы отправить на штурм в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В подчинение командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ передан батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады в качестве штурмовиков, — сказал собеседник агентства.

Предполагается, что переданный личный состав может быть задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки.

До этого сообщалось, что командование ВСУ смирилось с утратой Гуляйполя в Запорожской области. В связи с этим подразделения 106-й отдельной бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Запорожской области в Сумскую область. Отмечается, что из-за высоких потерь эти подразделения укомплектованы всего на 40%.

Ранее на Западе заявили, что США напугали ВСУ.

