СМИ назвали объекты в Венесуэле, которым США нанесли удары

CBS: США нанесли удары по двум военным базам, центру связи и порту в Венесуэле

Вооруженные силы США нанесли удары по меньшей мере по двум военным базам в столице Венесуэлы Каракасе, а также по центру связи и морскому порту. Об этом сообщил телеканалу CBS Дэвид Смолански, представитель оппозиционного венесуэльского политика Марии Корины Мачадо.

Отмечается, что ударам подверглись база Фуэрте-Тиуна и военный аэродром Ла-Карлота в Каракасе, а также центр связи Эль-Вулкан и порт на карибском побережье Ла-Гуайра.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и в штате Варгас на севере Венесуэлы произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Президент США Дональд Трамп признал причастность Вашингтона к взрывам и заявил, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней приняло участие большое количество военнослужащих.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

