СМИ: США в последние месяцы резко увеличили военное присутствие в Карибском бассейне

CNN: США в последние месяцы направили в Карибский бассейн тысячи солдат

Соединенные Штаты в последние месяцы резко увеличили свое военное присутствие в Карибском бассейне. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты обратили внимание, что Вашингтон отправил в регион тысячи военнослужащих и десятки боевых кораблей.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Президент США Дональд Трамп признал причастность Вашингтона к взрывам и заявил, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней приняло участие большое количество военнослужащих.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

