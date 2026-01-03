Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

СМИ сообщают о взрывах в районе военного объекта в Венесуэле

РИА: взрывы были слышны в районе объекта, где находится склад ВМФ в Венесуэле
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

В районе военного объекта, где, предположительно находится склад военно-морского флота Венесуэлы в штате Ла-Гуайра были слышны взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

«Взрыв произошел в районе военного объекта, расположенного в районе Катия-ла-Мар, где, предположительно, находится один из складов военно-морских сил Венесуэлы», — сказано в материале.

До этого министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Соединенные Штаты атаковали не только Каракас, но и ряд штатов страны, в том числе Ла-Гуайра.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Ранее в США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553591_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+