СМИ сообщают о взрывах в районе военного объекта в Венесуэле

РИА: взрывы были слышны в районе объекта, где находится склад ВМФ в Венесуэле

В районе военного объекта, где, предположительно находится склад военно-морского флота Венесуэлы в штате Ла-Гуайра были слышны взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

«Взрыв произошел в районе военного объекта, расположенного в районе Катия-ла-Мар, где, предположительно, находится один из складов военно-морских сил Венесуэлы», — сказано в материале.

До этого министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что Соединенные Штаты атаковали не только Каракас, но и ряд штатов страны, в том числе Ла-Гуайра.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Ранее в США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество.