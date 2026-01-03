Министр обороны Венесуэлы назвал населенные пункты, атакованные США

Соединенные Штаты атаковали Каракас и еще несколько штатов Венесуэлы. Об этом заявил в своем Telegram-канале министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Так, США ударили не только по венесуэльской столице, но и по штатам Миранда, Ла-Гуайра и Арагуа, сказал глава минобороны страны.

По словам Лопес, удары США затронули мирное население. Сведения о пострадавших в результате случившегося уточняется.

Ранее в российском посольстве в Венесуэле заявили, что на данный момент информации о пострадавших россиянах не поступало. В диппредставительстве также отметили, что все сотрудники посольства находятся в безопасности.

До этого местные СМИ писали о возможной ликвидации министра обороны Венесуэлы. Сообщалось также о том, что резиденция военачальника подверглась атаке со стороны американской армии.

Ранее в США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество.