Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Министр обороны Венесуэлы назвал населенные пункты, атакованные США

Глава МО Венесуэлы Лопес: США атаковали Каракас и несколько штатов
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Соединенные Штаты атаковали Каракас и еще несколько штатов Венесуэлы. Об этом заявил в своем Telegram-канале министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Так, США ударили не только по венесуэльской столице, но и по штатам Миранда, Ла-Гуайра и Арагуа, сказал глава минобороны страны.

По словам Лопес, удары США затронули мирное население. Сведения о пострадавших в результате случившегося уточняется.

Ранее в российском посольстве в Венесуэле заявили, что на данный момент информации о пострадавших россиянах не поступало. В диппредставительстве также отметили, что все сотрудники посольства находятся в безопасности.

До этого местные СМИ писали о возможной ликвидации министра обороны Венесуэлы. Сообщалось также о том, что резиденция военачальника подверглась атаке со стороны американской армии.

Ранее в США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553483_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+