Министр обороны Венесуэлы назвал населенные пункты, атакованные США

Соединенные Штаты атаковали Каракас и еще несколько штатов Венесуэлы. Об этом заявил в своем Telegram-канале министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Так, США ударили не только по венесуэльской столице, но и по штатам Миранда, Ла-Гуайра и Арагуа, сказал глава минобороны страны.
По словам Лопес, удары США затронули мирное население. Сведения о пострадавших в результате случившегося уточняется.
Ранее в российском посольстве в Венесуэле заявили, что на данный момент информации о пострадавших россиянах не поступало. В диппредставительстве также отметили, что все сотрудники посольства находятся в безопасности.
До этого местные СМИ писали о возможной ликвидации министра обороны Венесуэлы. Сообщалось также о том, что резиденция военачальника подверглась атаке со стороны американской армии.
Ранее в США заявили, что американские ВС планировали ударить по Венесуэле на Рождество.