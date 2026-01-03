В ЛНР рассказали о количестве поврежденных от атак ВСУ объектах энергетики

Луганскэнерго: ВСУ с мая не менее 179 раз атаковали объекты энергетики в ЛНР

Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мая 2025 года не менее 179 раз атаковали объекты энергетики в муниципалитетах Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате были повреждены более 350 элементов оборудования и линий электропередачи (ЛЭП), сообщили ТАСС в «Луганскэнерго».

Уточняется, что чаще всего объекты энергетики подвергались налетам ВСУ в Лисичанском, Рубежанском, Сватовском, Кировском и Первомайском муниципальных округах ЛНР. При этом, как отметили в компании, специалисты восстановили все объекты, где это было возможно с точки зрения безопасности.

В начале декабря в результате обстрела ВСУ город Горское в ЛНР был полностью обесточен. Позднее электроснабжение в населенном пункте полностью восстановили. До этого украинские беспилотники атаковали две автозаправочные станции (АЗС) в Старобельском муниципальном округе на севере республики.

Ранее в ЛНР заявили, что на разминирование республики уйдут десятки лет.