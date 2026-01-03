В Ростовской области сообщили об уничтожении беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале об отражении атаки беспилотников в четырех районах региона.

По словам Слюсаря, с вечера 2 января в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали.

Губернатор добавил, что в слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор, электроснабжение было оперативно восстановлено.

«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — заключил он.

2 января Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны и Азовским морем 11 украинских беспилотников самолетного типа.

В новогоднюю ночь беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

