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Боец СВО километры полз до российских позиций с перебитыми ногами и осколками в теле

Mash: боец СВО полз несколько километров до позиций РФ с перебитыми ногами
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Evgeniy Maloletka/AP

В зоне СВО служащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Калмык прополз несколько километров с перебитыми ногами, чтобы не попасть в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

По словам бойца, во время выполнения задания в занятой ВСУ лесополосе его отряд обнаружил дрон, сбросивший магнитную мину. Калмыку перебило ноги, до ближайшего укрытия он полз через территорию, заполненную суббоеприпасами кассетных снарядов и взрывателями.

«Пока полз, еще три взрыва — слева, справа. Еще во все конечности нашпиговало осколками, 13 штук. До укрытия дополз, отлежался. Так как уже понимал, что противник знал, где я уже нахожусь, решился ползти обратно, чтобы не взяли в плен. Ну, полз три километра, повезло, что был туман», — рассказал он.

Позже российские разведчики помогли мужчине добраться в безопасное место.

8 февраля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о случае, произошедшем в Санкт-Петербурге: участник СВО Владлен Мецлер, получивший тяжелое ранение головы, был выписан из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии и фактически выдворен на улицу. По его словам, военнослужащий 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ, находившийся в реанимации, был выписан 6 февраля.

Бородин потребовал привлечь медработников к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и назвал их действия позорными. Позже стало известно, что бойцу оказали помощь в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге в полном объеме.

Ранее в военном госпитале имени Вишневского назвали самые частые травмы бойцов СВО.

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