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В ВСУ пожаловались на уничтожение главного объекта по производству боеприпасов

Le Monde: уничтожен главный объект Украины по производству боеприпасов
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на слова украинского офицера Антона Сербина.

«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — рассказал Сербин.

В статье уточняется, что речь идет об объекте в городе Шостка Сумской области Украины. Издание называет этот населенный пункт главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Газета подчеркивает, что местные заводы «Звезда» и «Импульс», которые занимаются созданием пороха и детонаторов, за 2024 год несколько раз подвергались атакам со стороны ВС РФ, в том числе 31 декабря.

До этого российский подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении трех цехов ВСУ по сборке беспилотников вместе с дорогостоящим оборудованием в Харькове. Еще несколько цехов были повреждены.

Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова. Также атаке подверглись склады и завод в Изюме и Чугуеве в Харьковской области. Под обстрел попала не только техника, но и личный состав украинской армии.

Ранее военные РФ поразили предприятие по выпуску оперативно-тактических ракет ВСУ.

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