Украинские дроны массово атаковали Херсонскую область

Украинская армия начала массовую атаку беспилотников на территорию Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Нападение отражают силы противовоздушной обороны.

Сальдо подчеркнул, что все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена.

Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что за вечер 30 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 109 украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской областью и Краснодарским краем.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области.