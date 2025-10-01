В России могут законодательно ввести статус военного волонтера

«Известия»: в Госдуму внесут проект о создании системы соцзащиты волонтеров СВО

В России может появиться законодательно закрепленный статус военного волонтера, занимающегося доставкой гуманитарной помощи и вооружения в зону СВО. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 1 октября, сообщают «Известия».

Инициатива предполагает создание универсальной системы социальной защиты для добровольцев. В настоящее время значительная часть независимых волонтеров не имеет права на социальные выплаты в случае ранения, поскольку действующее законодательство предусматривает компенсации только для зарегистрированных через платформу «Добро.рф» добровольцев.

«Мы предлагаем создать универсальную систему социальной защиты волонтеров. Для этого закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» предлагаем дополнить новым целевым положением», — заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

По словам руководителя Координационного центра помощи Новороссии Александра Любимова, многие волонтеры ценят свободу действий выше возможных выплат.

«Для очень многих, если не для большинства волонтеров, возможность свободы действий важнее, чем какие-то непонятные выгоды», — отметил он.

В «Единой России» защищают действующую систему, отмечая, что через платформу «Добро.рф» уже организовано около 700 гуманитарных миссий. При этом аналогичная законодательная инициатива от ЛДПР ранее была отклонена из-за отсутствия заключения правительства.

